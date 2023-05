Stapel borden gejat na dreiging met neppistool kringloop in Zwaag: "Waar gaat het over?"

Vrijwilligers van kringloopwinkel Dromehof in Zwaag zijn zich gistermiddag rot geschrokken. Een groep dieven maakte stampij in de winkel en richtte een neppistool op de kassamedewerker. Ze gingen er onder andere met een stapel borden vandoor.

"Waar gaat het over, een paar borden, een schaal en misschien wat kleding? Het gaat om niks", zegt medewerker Gerda verontwaardigd. Per toeval is zij gisteren als klant in de winkel en merkt dat er onrust is. "Een groep mensen leidde de aanwezige medewerkers af. Toen zag ik dat er gestolen werd."

Het zou volgens de medewerkers om een groep Oost-Europeanen gaan. "Ik zag twee vrouwen en drie mannen. Een jonge vrouw liep naar buiten met een stuk of zes witte borden in haar hand. En een wat oudere dame had een witte schaal in de tas."

'Speelgoedpistool'

Als afleidingsmanoeuvre wordt de medewerker achter de kassa bedreigd met een neppistool, afkomstig uit de kringloop zelf. "Het ging er nogal lacherig aan toe. Zij zag gelukkig direct dat het om een plastic speelgoedpistool ging en reageerde rustig", vertelt winkeleigenaar Entenie Kleerekoper.

Van een overval is volgens hem dan ook geen sprake. "Onze vrijwilligers schrokken toen ze het gister in de media lazen, maar het verhaal is dus een stuk saaier. Ook al doe je zoiets echt niet en zijn we van het voorval erg geschrokken."

Diefstal

Nadat de groep de winkel verlaat, bellen ze de politie. De diefstal is ook vastgelegd op bewakingscamera's. "Het kostte twee uur alle beelden te bekijken. Die tijd stop ik veel liever in het stickeren van nieuwe producten voor in de winkel." Want dat er gestolen wordt, is helaas geen uitzondering. Entenie: "Het gebeurt dagelijks, we hebben een hele lijst met voorvallen."

Ook voor Gerda is het niet de eerste keer. "Twee oudere dames die sieraden meenamen, ook toen was ik hier als klant in de winkel. Dus ik moet maar niet meer als klant in de winkel komen", grapt ze. Maar ze is vooral kwaad. "Ik sta hier als vrijwilliger, met de opbrengsten voor het goede doel. Dus elke 50 cent die gepikt wordt, kan ik boos om worden."

'We laten ons niet kisten'

Deze ochtend zit het personeel met een kop koffie erover na te praten. Niet iedereen weet nog wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. "Goed om met z'n allen erover te hebben. Ik hoop dat het met onze collega goed gaat, pas later komt natuurlijk het besef wat er gebeurd is." Intussen staat Gerda gewoon weer achter de kassa. "We laten ons niet kisten. Niet aan denken, gewoon aan de aardige klanten denken en de gezelligheid hier onderling."

Hoe groot de schade is en welke spullen er precies zijn gestolen, is nog onduidelijk. Wie betrapt wordt op stelen, moet een boete van 181 euro betalen en krijgt een winkelverbod. De politie heeft de groep van zes tot acht personen in beeld. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.