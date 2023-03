Hoornse kringloopwinkel nog altijd op zoek naar eigenaar gevonden urn

De urn die begin maart bij kringloopwinkel Dromehof in Hoorn opdook is nog niet terecht bij de eigenaar. Er zijn geen tips binnen gekomen die hebben geleid tot een doorbraak. ''Er zit nog geen schot in de zaak'', zegt medewerker Gerda Marsé.

Er wordt gedacht dat de urn per ongeluk weg is gebracht. Het gouden hart lijkt namelijk erg op een kunstobject. Gerda heeft een aantal foto's gemaakt van de urn en deze op Facebook geplaatst met een oproep erbij. Dit heeft tot nu toe, zelfs na nog een bericht, niet geholpen.

Vorige week werd de urn in de kringloopwinkel gevonden. Het zwarte doosje, met daarin een goudkleurig hart, lag in het magazijn van de kringloopwinkel. Medewerkers wisten niet wat hen overkwam. ''We draaiden het doosje om en zagen een soort slotje wat je open kunt maken. Toen we de inhoud bekeken, wisten we genoeg'', vertelde Gerda.

Naast dat er geen waardevolle tips zijn binnengekomen, is ook nog niet duidelijk of het as in de urn van een mens of dier is.

De urn staat nu nog veilig in het kantoor van de kringloopwinkel. Mocht deze na een bepaalde tijd weg moeten, dan zal Gerda de urn mee nemen naar huis. Hier wacht ze vervolgens nog een paar weken met smart op de eigenaar. Meldt niemand zich? Dan is de kringloopmedewerkster van plan om het as zelf uit te strooien.

Tips die zullen leiden tot een doorbraak zijn nog altijd welkom. ''We hopen dat de eigenaar zich bij ons meldt'', zegt Gerda.

Bekijk hieronder de eerdere reportage over de gevonden urn in de kringloopwinkel