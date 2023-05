Opnieuw verdwijnt voorziening: nu ook postagentschappen uitgekleed in Hollands Kroon

Supermarkt Dekamarkt stopt met meerdere postdiensten in drie dorpen in de gemeente Hollands Kroon. In Den Oever, Hippolytushoef en in Middenmeer zijn straks geen rouwkaarten of aangetekende brieven te versturen, ook kun je niet meer een kenteken wijzigen. Zorgelijk, vindt de politieke partij Onafhankelijk Hollands Kroon. Raadslid Jeff Leever trekt daarom aan de bel: "Huisartsen verdwijnen, banken verdwijnen en nu ook het postagentschap. PostNL heeft gewoon een wettelijke taak."

Boven de ingang van de supermarkt aan de rand van Den Oever prijkt nog een lichtbak van PostNL, maar wat raadslid Jeff Leever van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) betreft dekt het de lading niet meer. "Heel langzaamaan verdwijnt er weer een voorziening uit de kleine kernen. Postagentschappen hebben een functie. Volgens de postwet uit 2009 is PostNL verplicht om een agentschap te houden in een gemeenschap van 5.000 inwoners. Straks moeten mensen dertig kilometer rijden om een aangetekende brief te kunnen versturen."

Naar verluidt kleedt Dekamarkt deze postdiensten uit in de drie dorpen, omdat het te weinig oplevert. Pakketten versturen kan nog wel, maar aangetekende brieven of rouwpost versturen niet meer. En daardoor moeten mensen dus kilometers verder reizen voor deze diensten. Alleen Wieringerwerf heeft nog een 'volledig' postagentschap in de regio. OHK heeft daarom het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon schriftelijke vragen gesteld over het verdwijnen van PostNL-voorzieningen in drie kernen van de gemeente.

Leever: "Het is een stille, kille manier om de postagentschappen weg te halen. Zelfs de Autoriteit Consument & Markt heeft vraagtekens bij deze ontwikkeling. Alles met elkaar genomen moeten we ervoor zorgen dat de kleine kernen leefbaar blijven."

PostNL laat in het NHD wel weten dat ze op zoek zijn naar nieuwe locaties voor postagentschappen, maar die zoektocht leidt voorlopig 'nog niet tot concrete resultaten'. PostNL en Dekamarkt zijn door NH Nieuws om een reactie gevraagd.

Buitenspel

Dat tegenwoordig heel veel zaken digitaal te regelen zijn is voor Leever geen argument. "Ook als er weinig gebruik gemaakt wordt van een postagentschap moet de mogelijkheid wel blijven om brieven te versturen of om een postzegel te halen. Het is nog steeds een wettelijke plicht. Het zijn vooral de ouderen die op dit moment digibeet zijn of minder mobiel. Als die groep op deze manier buitenspel wordt gezet, nou dan heb je aan mij een lastige."