Extra drukte op de weg verwacht vanwege Hemelvaartsweekend: hier moet je rekening mee houden

De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten vanmiddag een hele drukke spits in verband met het Hemelvaartweekend. Veel mensen hebben een lang weekend en gaan er eventjes op uit. Ze trekken richting het zuiden of juist naar de kust of Texel.

Het wordt vanmiddag druk op de weg, dat is volgens een medewerker van de ANWB-verkeersinformatie een gegeven. "Het is woensdagmiddag, kinderen zijn eerder vrij van school en er staat voor veel mensen een lang weekend voor de deur." De ANWB verwacht dat er veel mensen naar het zuiden en de Veluwe trekken. "In Noord-Holland verwachten we dat er ook zeker mensen naar de kust gaan", zegt hij. "Ook zal het richting de veerdienst naar Texel druk worden."

De drukte vermijden? "Files vermijden gaat lastig worden", waarschuwt de medewerker van de ANWB. "Misschien is er niet overal file, maar druk wordt het sowieso." Eerder weggaan heeft vandaag ook weinig zin We adviseren om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld op de radio. Ook scheelt het echt om de omrijroutes aan te houden als er een ongeluk is gebeurd."

Op het water

Ook bij Teso, de veerdienst naar Texel, worden extra mensen verwacht. "Het zal wel drukker zijn dan gemiddeld", zegt directeur Cees de Waal. "Maar de bezoekers komen zowel woensdag, donderdag, als vrijdag naar Texel. Daardoor verwachten we niet op één moment de piekdrukte."

De veerdienst vaart vanaf vandaag op maximale capaciteit om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. "De piek zal zich dus wat uitsmeren over die drie dagen", zegt De Waal. "We zijn voorbereid op grote drukte, maar het is heel anders dan bijvoorbeeld met Goede Vrijdag."

