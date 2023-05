Krijgen we dit Hemelvaartweekend een nat pak of een bruin kleurtje?

Hemelvaartsdag staat voor de deur en dat betekent voor veel mensen een extra lang weekend. Wordt het een beetje beter weer dan de afgelopen dagen? We vragen het aan onze NH-weerman Jan Visser.

Hoewel het nu nog een beetje bewolkt is, zal dat in de loop van dag oplossen, vertelt Jan Visser op NH Radio. "Vooral vanmiddag is het dan overwegend zonnig weer. De temperaturen zijn nog niet echt hoog, zo'n 14 tot 15 graden en aan zee nog ietsje lager."

"Morgen op Hemelvaartsdag trekken er wat meer wolkenvelden over", gaat Visser verder. "In de middag zal de zon er nog wel doorheen gaan schijnen." De weerman verwacht dat het mooi weer wordt, maar de temperaturen blijven een beetje achter. Het wordt zo'n 15 graden. "En aan de kust in de middag een vrij krachtige noordenwind."

Warmer weer

"Vrijdag en in het weekend wordt het prima weer. Het wordt droog en de zon gaat schijnen", voorspelt de weerman. De temperatuur loopt gedurende het weekend op, waar het vrijdag 17 tot 18 graden wordt, voorspelt Visser zondag boven de 20 graden uit te komen. "En dat geldt ook voor maandag."

De afgelopen dagen kon het koud aanvoelen door de wind, maar daar is van het weekend geen sprake van. "Er is de komende dagen niet meer dan een matige wind, dus dat valt op zich mee." Na het weekend wordt het wel weer wat kouder, maar Visser zegt dat het niet lang zal duren. "Richting Pinksteren gaat de temperatuur weer omhoog."