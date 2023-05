John Heitinga kan weer lachen na drie duels zonder zege: "Hele goede dingen gezien"

Na twee nederlagen tegen PSV en een gelijkspel tegen AZ, weet Ajax-trainer John Heitinga weer hoe het is om te winnen. Ajax won vandaag de inhaalwedstrijd op bezoek bij FC Groningen met 3-2 en dus kon de 39-jarige Heitinga al glimlachende terug de bus in naar Amsterdam. "We hebben gedaan wat we moesten doen."

"De opening was heel goed vandaag. Maar daarna moet je doordrukken", vertelt Heitinga voor de camera van ESPN. "Zij scoren vanuit de omschakeling en daar moeten we beter in worden. Ik heb hele goede dingen gezien. We maken vandaag drie goals. En eigenlijk hadden we er natuurlijk veel meer kunnen maken."

Ajax-aanvoerder Dusdan Tadic liet na afloop van het duel weten met veel tegenzin aan het duel te zijn begonnen. "Het was mentaal heel zwaar. Het is niet leuk om zonder fans te spelen. Ik heb ook de beelden gezien van huilende kinderen na de wedstrijd. Dat is triest om te zien. Mensen vragen me: 'Wat gebeurt er allemaal in Nederland?' Ze denken dat jullie hooligans zijn. Dit mag niet gebeuren. Nederland is een fijn land met fijne mensen, maar we moeten een statement maken."

Door de zege van vandaag klimt Ajax in de stand over AZ heen en staat het weer derde. De Amsterdammers hebben met twee speelrondes te gaan nu twee punten voorsprong op AZ. Ajax speelt zondag eerst uit tegen FC Utrecht en daarna thuis tegen FC Twente. AZ gaat eerst op bezoek bij NEC in Nijmegen en ontvangt in de laatste speelronde PSV.