In beeld: zo wordt de Helderse visafslag stukje bij beetje ontmanteld

Met een flinke hoop kabaal stort een stuk ijzer op de grond. De visafslag in Den Helder wordt leeggehaald en de apparatuur gaat naar de sloop. "Ik vind het helemaal niets: verdrietig", zegt medewerker Bert de Groot. "Ik was erbij in 1994 toen dit opgebouwd werd. Nu sloop ik datgene waar ik mijn hart had liggen."

Bert de Groot in de visafslag - NH Nieuws / Else van der Steeg

Een paar elektriciteitskastjes worden nog hergebruikt. Verder gaat alle apparatuur naar de schroot. De Groot: "We hebben geprobeerd het te verkopen. Contact gezocht met alle visafslagen en zelfs met bedrijven in België en Duitsland, maar niemand geeft gehoor. Hij wijst naar een onderdeel bovenaan de loopband: daar zitten camera's in, voor 7.000 euro per stuk, die gaan weg." Een van de loopbanden, met daarin onder andere de camera's en verschillende weegstations voor de vis, kostte zo'n 1,5 miljoen bij aanschaf. De Groot vermoedt dat er in totaal wel bijna 2 miljoen aan apparatuur naar de schroot gaat. Tekst gaat door onder de foto's.

De loopband is inmiddels weggehaald NH Nieuws

Het definitieve einde van de visafslag in Den Helder dus. De meeste oud-medewerkers hebben inmiddels al andere banen: "Bijvoorbeeld in de schoonmaak of de zorg. Een paar mensen zoeken nog, omdat ze het liefst binnen de branche willen blijven." Als hij weer eens een foto op Facebook plaatst, komen daar veel reacties op, ook van zijn oud-collega's: "Iedereen vindt het verschrikkelijk. Ze zeggen dat ze het werk missen, en sturen me herinneringsfoto’s van dat ze zelf aan de lopende band stonden. Iedereen vond dat heel gezellig: we werkten hier vroeger met 150 man, dat was een kakelende bende." Tekst gaat door onder de video.

De apparatuur wordt gesloopt - NH Nieuws

Rustig aan verdwijnen nu de laatste sporen van de visafslag uit de loods. Met een heftruck worden grote stukken ijzer verplaatst, maar veel wordt ook gewoon met de hand losgeschroefd of -gehamerd. De lopende band, waar de vis op gesorteerd werd, is al helemaal weg. Een paar van de boxen in de loods zijn inmiddels al in gebruik door andere bedrijven. Het laatste onderdeel, de grote hal met de apparatuur, wordt nu leeggehaald. De hele loods moet leeg zijn voor Sail Den Helder. De Groot: "Dan wordt de ruimte gebruikt voor een Sail-evenement." Het publiek kan dan dus ook nog een keer voet zetten binnen de loods. Een paar weken geleden al werden de letters van de gevel gehaald. De Groot nam er toen een paar mee 'voor in mijn achtertuin'. "Hoppa, next", zegt De Groot als hij een van de weegstations omgooit. "Het is ook gewoon werk", merkt hij nuchter op. "Maar om erbij te zijn is toch moeilijk."