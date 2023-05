Astrid Nienhuis stopt al na één termijn als burgemeester van Heemstede

Nienhuis schrijft in een brief aan de gemeenteraad: "Burgemeester van Heemstede zijn is een prachtig ambt in één van de mooiste gemeenten van Nederland. Iedere dag opnieuw geef ik hier in de contacten met inwoners, ondernemers, verenigingen, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie met groot plezier invulling aan. Toch heb ik de commissaris van de Koning laten weten dat ik niet beschikbaar ben voor een nieuwe termijn."

Nieuwe uitdaging

Nienhuis zoekt nieuwe uitdagingen. Ze was eerder advocaat, officier van justitie en burgemeester van Landsmeer. Ze schrijft: "Dit is het moment in mijn loopbaan dat ik de ruimte neem om aan iets nieuws te beginnen. Als ik mij beschikbaar zou stellen voor een tweede termijn, vind ik dat dit voor de volledige termijn moet zijn. En het eerlijke antwoord is dat ik niet weet of ik die belofte kan waar maken."

Astrid Nienhuis maakt haar termijn in Heemstede gewoon af. Ze besluit haar brief met de woorden: "Ik zal het burgemeesterschap van Heemstede met alle plezier en volle inzet blijven uitoefenen totdat een nieuwe burgemeester is benoemd. Daar kunt u op rekenen".