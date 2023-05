Ziekenhuis Tergooi is verhuisd: dit gaat er met het achtergelaten terrein in Blaricum gebeuren

Gisteren hebben de laatste verhuiswagens de spullen van Tergooi Blaricum naar het gloednieuwe ziekenhuis in Hilversum gebracht. Daarmee is de samenvoeging van de twee vestigingen nu daadwerkelijk een feit. Dat betekent het officiële einde van het ziekenhuis in Blaricum, dat later tegen de vlakte gaat waarna er nieuwbouw voor terugkomt.

Uitgebreide wensen

Maar wat gebeurt er gaat er gebeuren op het 8,1 hectare grote terrein in Blaricum? Gemeente en ontwikkelaar Inspire real Estate hebben de afgelopen tijd opnieuw gesproken over de uitgangspunten voor de herontwikkeling. Vanuit de politiek was er een duidelijke behoefte om uitgebreidere randvoorwaarden te stellen, zodat Blaricum een grotere vinger in de pap heeft in wat er moet gaan komen.

Een van die uitgangspunten is beduidend meer groen. Als het terrein straks helemaal opnieuw is ingericht moet het voor 60 procent uit natuur en groen bestaan. Momenteel is dat 51 procent. Behoud waardevolle bomen en voeg nieuwe toe, vergroot de biodiversiteit, verbreed de huidige groene rand en realiseer lokale wateropvang zijn enkele belangrijke wensen.

Meer middelduur

Op het gebied van woningbouw laat de gemeente de gemeentelijke en regionale woonvisie los. Gebruikelijk is om 33 procent sociale woningen, 33 procent middeldure en 33 procent dure woningen te realiseren bij een bouwproject. Op het Tergooicomplex komen er relatief meer middeldure huizen (45 procent). Dat is een huur tot maximaal 1.100 euro. Op die manier wil Blaricum voor meer doorstroming zorgen op de woningmarkt.

Daarnaast moet 30 procent van de nieuwe woningen in het dure segment vallen. Dan is er nog 25 procent over sociale huurwoningen. Verder zijn er plannen om tien tot vijftien tiny houses van maximaal 50 vierkante meter te realiseren op de Rijksstraatweg. Gemeente en ontwikkelaar willen een breed aanbod aan woningen realiseren. Dat betekent dat er ook ruimte komt voor zorgwoningen.