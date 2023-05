Tranen van geluk: jubilerend restaurant Ridderikhoff sleept ondernemersprijs binnen

Ze bestonden gisteren precies twintig jaar en sleepten die avond ook nog eens de publieksprijs van het Westfries Ondernemersgala in de wacht. Bij restaurant/café Ridderikhoff aan de Roode Steen in Hoorn, waar meer dan dertig mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt werken, is de stemming deze ochtend euforisch.



Het is 11.00 uur vanmorgen, als de deuren open gaan zoals vanouds. Vaste klanten stappen binnen met bloemen, op de bar staat de prijs te pronken. Er wordt geknuffeld, nagepraat over gisteravond, de telefoon gaat met felicitaties en de tranen van blijdschap vloeien.

"Dit geeft zoveel erkenning voor het harde werken. Door corona konden onze deelnemers hun werk niet doen, wat juist zo belangrijk is. De structuur", vertelt Thamar Bieri-Eveleens, die al negentien jaar in de zaak werkt. "Het is hier gewoon echt heel leuk om te werken." Samen met Thamar zijn er nog zes anderen die vanaf meet af aan betrokken zijn. Het doet ze veel. Medewerker Fleur Mulders: "Ik kan soms niet stoppen met huilen omdat ik zo blij ben." Jubileumfeest Het is voor het restaurant/café in Hoorn een dag om nooit te vergeten. Maar het echte feest om zowel het jubileum als de prijs te vieren, komt nog. "Dat vieren we aanstaande maandag met z'n allen. En daar hebben we veel zin in!"