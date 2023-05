Oplichter probeert in Hoorn sieraden te ontlokken met babbeltruc

"In korte tijd zijn meerdere mensen gebeld", aldus de woordvoerder. "We zullen nooit als politie bellen en vragen naar sieraden of bankpassen. Ook de bank of gemeente zal dat nooit doen." De politie raadt aan om gelijk op te hangen als er met dit verzoek wordt gebeld en direct 112 te bellen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]