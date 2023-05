'Billenkoek' achter de ramen in hartje Haarlem: "Ik ben wel geïnspireerd"

Het Kleinste Museum van Haarlem, onderdeel van Kunstcentrum Haarlem, heeft weer een nieuwe verzameling te tonen. Een hele pikante dit keer, namelijk pornografische tijdschriften uit de jaren zeventig over 'billenkoek'. "Tegenwoordig zou je het 'spanking' noemen", aldus Marina Raymakers, die de tentoonstellingen samenstelt. De verzamelaar is echter onbekend.

Het raam van het Kleinste Museum van Haarlem, niet groter dan een vitrinekast, is dit keer helemaal afgeplakt. Her en der kunnen passanten door kleine gaatjes naar de verzameling binnenin gluren. Voor kinderen zijn die gaatjes niet te bereiken, ook al staan ze op hun tenen. Het is een soort 'peepshow' zonder live-act, maar alleen met plaatjes uit tijdschriften.

Van wie deze verzameling is, zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Raymakers hoopt ergens nog wel dat hij óf zij zich een keer komt melden. Ze wil ook niet veel kwijt over de locatie van de vuilcontainer waar de dichtgeplakte doos is aangetroffen. "Het was niet in het centrum, dat is alles wat ik erover kan zeggen", lacht ze.

'Zo'n tentoonstelling moet kunnen in een stad'

Ze vindt dat een dergelijke tentoonstelling zeker moet kunnen in het centrum van de stad. "Natuurlijk. Je weet ook niet wat er achter alle voordeuren gebeurt. Dat blijft geheim en moet ook geheim blijven. Het past in iedere stad en iedere tijd. Bovendien, het is een museum en in een museum kan alles", zegt ze lachend.

"Het is natuurlijk ook een tijdsdocument. Het komt allemaal uit de jaren zeventig. In hedendaagse pornografische boekjes zie je hele andere dingen. Dit lijkt allemaal, vergeleken met het internet van nu, heel zacht en onschuldig eigenlijk."

Nieuwe verzamelaars gezocht

Deze verzameling blijft nog wel een aantal maanden te bezichtigen vanaf de stoep van de Gedempte Oude Gracht. Maar wie gaat daarna zijn of haar verzameling tonen in het Kleinste Museum? Marina en haar collega's zijn hard op zoek naar nieuwe verzamelaars. Voorwaarde is wel dat hij of zij uit de stad komt. Het soort verzameling maakt in feite niet heel veel uit. Wie iets moois kan laten zien, kan zich melden in het Kunstcentrum aan de Gedempte Oude Gracht.