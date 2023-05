Wat wordt de duurzame koers? Eemnes gaat inwoners uitgebreid bevragen over nieuwe energiebronnen

Voelen de inwoners van Eemnes in tegenstelling tot de politiek wel wat voor de komst van windmolens? En wat zijn verder de ideeën en behoeftes als het gaat over andere energiesystemen en duurzaamheid? Dat wil de gemeente goed in kaart krijgen. Onder het mom van meten is weten gaat de gemeente daarom de inwoners al vrij snel uitgebreid bevragen naar hun duurzame wensen, voorstellen en meningen.

Wat betreft het opwekken van windenergie is politiek Eemnes eensluidend. Dat willen het college en de raad absoluut niet. Geen windturbines op Eemnesser grondgebied is hun duidelijke uitspraak, al kwam de PvdA eind 2022 nog wel met het idee van een middelgroot windmolenpark. Maar denken de inwoners net zoals het gemeentebestuur en wensen zij eveneens geen gebruik te maken van windenergie? Om daarachter te komen, moet je ze de vraag stellen is de gedachte in het BEL-kantoor.

Dat ophalen is nu naar voren getrokken. Dat heeft alles te maken met het onderzoek dat de provincie Utrecht is gestart naar geschikte locaties om windturbines te plaatsen. Dit gebeurt in het kader van de Regionale Energie Strategie (Zie onderaan artikel kader over de RES). Door heel de provincie heen zijn tientallen plekken aangewezen als mogelijke locatie, waaronder drie in Eemnes. Langs de A1 zien de provinciale bestuurders mogelijkheden voor windparken.

Nieuw is het idee van een zogeheten burgerraadpleging niet in Eemnes. Coalitiepartijen Dorpsbelang en het CDA hebben vorig jaar al in hun akkoord opgenomen dat gedurende de periode tot 2026 de inwoners eens goed bevraagd moeten worden naar hun ideeën en behoeftes op het gebied van nieuwe energiebronnen en duurzaamheid. Uit al die uitkomsten plus de politieke behoeftes en wensen moet uiteindelijk een langetermijnvisie komen.

Maar het is wel kort dag. De snelheid waarmee dit nu moet gebeuren, is een punt van zorg in de politiek. In oktober moet in ieder geval duidelijk zijn hoe de inwoners denken over windmolens in hun spreekwoordelijke achtertuin. In diezelfde maand moet de gemeente het standpunt van de Eemnessers overbrengen aan de provincie. Dan weten zij hoe de inwoners hierover denken en kunnen ze dat meenemen in hun besluit waar de windturbines dan wel komen.

Toch windmolens?

Daar hoort wel een winstwaarschuwing bij, want de provincie kan ondanks politieke, bestuurlijke en maatschappelijke tegenstand alsnog besluiten dat er in Eemnes windmolens komen. Vooralsnog loopt geen enkele gemeente in ‘t Gooi warm voor de plaatsing van windturbines, maar de RES schrijft voor dat er veel meer energie via zon en wind moet worden opgevangen.

Maar de uitvraag, zoals wethouder René ten Have de raadpleging noemt, is veel breder dan alleen windenergie. Het gaat over de hele breedte van de nieuwe energiebronnen: van geothermie naar zonnedaken en van isolatie tot aan aardgasvrij en nog veel meer.