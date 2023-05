Zenuwaandoening en vier hernia's stoppen Michel niet: fanatiekste bij sportclinic

Mindervaliden meer aan het bewegen krijgen. Dat is de missie van Frank Hooning, die samen met Sportbedrijf Zaanstad de komende negen weken sportclinics geeft in rolstoelen. Gisteren was de eerste clinic in sporthal Trias in Krommenie. Michel Kloosterman was de fanatiekste deelnemer: "Nee bestaat niet mij, ik ben nogal een doorzettertje."