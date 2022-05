Fanatiek 'lopend korfbal' met 55-plussers: "Rustig aan, rennen mag niet!"

Drie groepen met 55-plussers trainen al bij korfbalclub Koog Zaandijk (KZ) en als het aan voorzitter Corrie Noom ligt komt er daar nog eentje bij. Vandaag rondde een groep een tiendaagse af, waarbij de deelnemers elke dag een andere sport uitprobeerden. De gelegenheidstrainer Piet Hein Havik is er blij mee: "De talenten zijn wisselend maar iedereen is enthousiast."

Dat het hard nodig is om mensen aan het sporten te krijgen, bleek vanochtend wel uit de cijfers van het onderzoek Zo Sport Nederland 2021 van het NOC*NSF. De conclusie daaruit kwam aan: we kunnen zeggen dat Nederland te maken heeft met een beweegcrisis. Ook bij KZ merkten ze dat: "Vooral bij de jeugd", zegt Havik. "Omdat we twee jaar geen schoolkorfbal konden doen. Dat is deze week weer voor het eerst gelukt, dan lopen er weer een paar honderd kinderen over het veld. Dat vinden wij ook heel plezierig, want op die manier krijg je ook weer nieuwe leden binnen. Maar als je er geen kennis mee kunt maken, dan blijf je thuis. Zo gaat het gewoon." Ondertussen gaat het er behoorlijk fanatiek aan toe op het veld. Havik moet zelfs even ingrijpen: "Rustig aan hè, nu ga je hardlopen. Snelwandelen mag, maar niet rennen!"

Groep uit elkaar gevallen Een man in een felgroen shirt gooit een bal weg en zegt: "Ik heb vorige week het walking football gemist. Dat vond ik wel jammer, dat had ik wel willen proberen. Ik zoek op dit moment iets om een of twee keer per week te doen. Ik deed aan een sport, maar door corona lukt dat niet meer: de hele groep is uit elkaar gevallen." Dat kennismaken met sporten probeert ook het Sportbedrijf Zaanstad bij 55-plussers, zegt verenigingsondersteuner Simon den Heeten. "Je ziet het in de cijfers en ook op locaties, je komt meer mensen met overgewicht tegen. We proberen ook de doelgroep te bereiken die sport over het algemeen niet zo leuk vindt door dat te combineren met andere activiteiten." In dit geval dus met de Sportkennismakings10daagse: tien verschillende sporten, tien weken lang voor tien euro.

Voorzitter Corrie Noom vult aan: "Het is gewoon goed. We weten dat er meer bewogen moet worden in Nederland. Hier kunnen dus ook ouderen sporten, we hebben nu drie groepen en we hopen dat er dat vier worden. Het levert ons ook leden op die ook enthousiast zijn om te kijken bij de wedstrijden en die wat doen voor de club. Dat is een hele mooie combinatie."