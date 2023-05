Koude en natte lente is slecht nieuws voor insecten, maar goed nieuws voor de bbq

Het zal niemand zijn ontgaan dat we er een natte en koude lente op hebben zitten. April gaat zelfs de boeken in als de natste sinds 1998. Dat klinkt misschien niet per se positief, maar voor mensen die een hekel hebben aan insecten kan het zomaar eens een fijne zomer worden.

Het natte weer is met name slecht nieuws voor de wespenpopulatie, maar daarbij goed nieuws voor iedereen die in augustus graag de barbecue aan wil steken zonder last te hebben van wespen die op het vlees af komen.

Kou en regen

Wespen kunnen namelijk slecht tegen regen. Als het in de bouwfase van een wespennest langdurig én hard regent, kan het zomaar zijn dat de koninginnen alsnog niet overleven.

Daarnaast kunnen wespen slecht tegen de kou. "Kou is voor zowat alle insecten een probleem: ze zijn ectotherm (zeg maar koudbloedig), en hebben dus warmte nodig om te kunnen bewegen", aldus entomoloog Aglaia Bouma.

Wie wel goed gedijen bij een natte lente zijn muggen. Ook zij kunnen niet goed tegen de kou, maar broeden extra veel eitjes uit als het vochtig is. Deze zomer zou dan dus misschien toch een goed moment zijn om een hor voor de ramen te plaatsen.

En andere insecten?

Alle insecten doen het dus slecht op kou, maar of ze de natte lente trekken ligt helemaal aan het beestje. Volgens Bouma doen regendazen en hoornaars het juist weer beter als het regent.

Wat de lente betekent voor de bijenpopulatie is slecht te zeggen. "Veel bijen hebben hogere temperaturen nodig, maar dit is zeker geen regel. Er zijn altijd allerlei uitzonderingen op."

Met de overlast van de eikenprocessierups zal het dit jaar meevallen. Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups is de bestrijding vorig jaar goed verlopen, waardoor er dit jaar minder eitjes uitkomen.