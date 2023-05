Zaanse Songfestivalkenner Katja: "Finale voor Mia en Dion? Het zal erom spannen"

Het Eurovisie Songfestival barst vanavond los in Liverpool met de eerste halve finale, waar ook Nederland met de veelbesproken Mia en Dion gaan optreden. De grootste songfestivalkenner uit Noord-Holland, Katja Zwart uit Zaandam, is daarbij en heeft gisteravond de show al gezien. "Het barst van je scherm af", vertelt ze enthousiast.

De Oekraïense vlag en kleuren zijn ook prominent aanwezig, want Oekraïne was de winnaar van vorig jaar. Vanwege de oorlog daar wordt het Songfestival in Engeland georganiseerd.

"Liverpool ademt het Songfestival", vertelt de Zaanse Katja vanmorgen aan NH Radio. "Engeland heeft het jaren niet mogen organiseren. De laatste keer was in 1997, want dat komt omdat ze de afgelopen 24 jaar bar slechte resultaten hebben gehaald."

Mia en Dion naar de finale?

Katja is al van kinds af aan groot fan van het Eurovisiesongfestival. Een echte kenner, dus. Over Mia en Dion is ze niet bijster enthousiast: "Ik vind het een moeilijk liedje. Het is een ballad en dat zit niet gelijk in je hoofd. De huisvrouw uit Lissabon ziet het vanavond voor het eerst. En gaat zij het goed vinden? Daar gaat het om."

De act klonk gisteravond prima en Katja geeft dan ook grote complimenten aan de regisseur. "Dromerige setting... Je zal het vanavond zien. Het ziet er echt prachtig uit." Toch is Katja bang dat Nederland niet in de finale komt: "Het gaat erom spannen. Na het optreden van Mia en Dion vanavond komt Finland en die wordt getipt als favoriet. Ik zou losgaan in mijn hotelkamer op dit nummer uit Finland."

Vanavond om 21:00 is de eerste halve finale te zien op tv.