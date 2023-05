Uniek Songfestival met alle regionale publieke omroepen

De vorm is à la het Eurovisie Songfestival. Elke regionale omroep vaardigt een artiest af voor de finale. Deze 13 artiesten strijden om de winst in een wervelende liveshow. Voor deze eerste keer is gekozen voor het centraal in Nederland gelegen Utrecht, waarbij RTV Utrecht de gastomroep is. En net als bij het Eurovisie Songfestival komt de volgende editie van het festival uit de provincie van de winnaar.

Wat het evenement zo bijzonder maakt, is dat tijdens de liveshow de eigenheid en rijkheid van de diverse streken en streektalen van Nederland de revue passeren. Van Fries, Limburgs tot Brabants en Zeeuws. Door de artiesten wordt uitsluitend in de streektaal of in het Nederlands gezongen. Dit maakt het Regio Songfestival naast de diversiteit aan optredens uniek en voor iedereen een spektakel om naar te kijken. De show zal vanaf 20.30 uur circa twee uur live te volgen zijn via de televisie en onlinekanalen van alle 13 regionale omroepen. Dit genereert een enorm bereik.

Mede-organisator Machteld Smits van gastomroep RTV Utrecht kijkt vol vertrouwen naar deze eerste editie: "De samenwerking met de regionale collega’s geeft enorm veel energie. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Het is een uniek evenement en muziek zorgt voor de juiste verbinding. De regionale omroep is voor iedereen en is altijd bereikbaar en nu voor heel Nederland!"