Brand in kamer zorginstelling Heerhugowaard: één gewonde, bewoners tijdelijk op straat

In zorginstelling de Roze Flamingo in Heerhugowaard heeft vanmiddag brand gewoed in één van de kamers. De bewoner van de kamer heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Uit voorzorg werd het hele pand ontruimd, wat betekent dat de bewoners buien moesten wachten tot de brandweer het vuur onder controle was.

Dat was snel het geval, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NH weten. "De brandweer heeft de kamers in de rest van het gebouw gecontroleerd om te kijken of er geen rook hangt." Rond 14.10 uur mochten de bewoners weer naar binnen.

Zorginstelling

De Roze Flamingo is een zorginstelling van Esdegé Reigersdaal in de gelijknamige straat in Heerhugowaard. Hier worden mensen opgevangen met een geestelijke en lichamelijke beperking.

In een reactie laat Esdegé aan NH weten dat 'alles gelukkig goed is afgelopen'. "We zijn op dit moment druk bezig om de cliënten te helpen, dat is waar al onze zorg op dit moment naartoe gaat." De zorginstelling wil verder niet ingaan op vragen.

Tekst gaat door onder de foto.