Ontruiming bij Waardse zorginstelling Reigersdaal na brand in slaapkamer

Hulpdiensten rukten vanmorgen uit voor een in de fik gevlogen matras in een slaapkamer bij zorginstelling Esdegé Reigersdaal in Heerhugowaard. Zo'n twintig mensen moesten volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio worden geëvacueerd.

Foto: Inter Visual Studio

Met loeiende sirenes snelden de brandweer en een ambulancewagen vanmorgen rond kwart voor elf richting de zorglocatie aan de Krusemanlaan. In een van de slaapkamers bleek een matras in brand te staan. Van de twintig geëvacueerde mensen hebben drie mensen rook binnengekregen en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brandweer laat aan een aanwezige fotograaf weten dat de brand niet heeft kunnen uitbreiden dankzij de sprinklerinstallatie. Hoe groot de schade in de kamer is, kan de brandweer nog niet zeggen. Ook over de oorzaak is nog niets duidelijk, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "Als er reden is dat verder te onderzoeken, wordt dat zeker gedaan." Tekst gaat verder.

Foto: Inter Visual Studio