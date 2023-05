Supermarkt Zwanenburg week na breuk in riolering weer open voor boodschappen en babbel

Vanwege problemen met het riool was de winkel een week lang dicht, maar vandaag opende supermarkt Dirk van den Broek in Zwanenburg haar (schuif)deuren weer. En dat lieten klanten zich geen twee keer vertellen: massaal kwamen ze naar de Dennenlaan. Niet alleen voor hun boodschappen, maar ook voor een praatje.

"Voordeel is dat het weer blinkend schoon is", reageert een vrouw die net haar boodschappen heeft gedaan. "Het ziet er keurig uit."

Dat er in de winkel iets mis was, bleek vorige week: in de supermarkt stond her en der een laag water en hing een indringende rioollucht waar sommige klanten regelrecht misselijk van werden. Zaterdag besloot de winkel de deuren te sluiten, omdat de overlast voor klanten te groot werd.

Slalommen bij de kassa's

"De medewerkers waren met man en macht bezig om die bende op te ruimen", vertelt één van de klanten die zaterdag kort voor de sluiting nog in de winkel aanwezig was. Personeel verplaatste producten en probeerde de vloer droog te houden. "Maar bij de kassa's moest je wel slalommen om droge voeten te houden."

Veel klanten hebben diepe respect voor het personeel, dat een een week lang 'keihard' heeft gewerkt om de winkel weer brandschoon te krijgen. Bekijk hieronder enkele reacties over de tijdelijke sluiting en de heropening.

