Mars na 80 jaar in Wervershoof postuum te horen: "Trots op ome Gerrit"

Een wereldprimeur bij de dodenherdenking op het Raadhuisplein in Wervershoof vanavond. De mars die de Wervershoofse soldaat Gerrit Broedersz ooit schreef in een Jappenkamp op Java, is tachtig jaar na zijn dood voor het eerst opgevoerd.

Muziekvereniging St. Caecilia speelt de mars tijdens dodenherdenking - WEEFF

Dat de mars vanavond opgevoerd is, is te danken aan dorpsbewoner Wil Sijm. Hij raakt gefascineerd door Broedersz zijn levensverhaal, als hij een oud krantenbericht tegenkomt over de soldaat die bevorderd was tot onder-kapelmeester.

"Geweldig dat de muziek van ome Gerrit, zo weer doorklinkt" nabestaande

Hij verdiept zich verder in het verhaal achter Gerrit en komt bij een door hem gecomponeerde K.K.K. Marsch uit, vernoemd naar het kamp, het 'Kale Koppen Kampenment'. Het lukt Sijm om een kopie te bemachtigen van de mars die altijd bewaard is gebleven in het Museum-Omniversum in Den Haag. Na flink oefenen speelt de fanfare St. Cecaelia uit Wervershoof de mars vanavond bij de dodenherdenking aan het Raadhuisplein. Meerdere nabestaanden van Broedersz zijn aanwezig om dit bijzondere moment mee te maken. Kijk hier naar een reportage over de mars bij de dodenherdenking