Laatste open huis vervallen joods gemeentegebouw trekt massaal publiek: 'Niet verwacht'

Ruim tachtig mensen stonden te wachten om naar binnen te gaan. Zij benutten gisteren tijdens 'Open Joodse Huizen' voorlopig de laatste kans om het joods gemeentegebouw in de Lange Wijngaardstraat te bewonderen. Het inmiddels vervallen gebouw diende tot het einde van de Tweede Wereldoorlog als centrum voor de joodse gemeenschap in de stad en wordt de komende jaren in ere hersteld.

"Dit is een uniek pand in Nederland", vertelt Du Pau. "Nergens had je eind negentiende eeuw zo'n joods gemeentegebouw met zoveel functies. Zo werd er vergaderd, was er een kleine synagoge, kinderen kregen er joodse les en er werden feesten gevierd. Het was uniek."

De groep geïnteresseerden heeft zich inmiddels in een van de ruimtes geposteerd waar De Wagt zijn rondleiding begint. Hij spreekt over de functie van het gemeentegebouw en geeft uitleg bij foto's van rabbijnen. Door de sfeer en verhalen lijkt het pand weer even tot leven te komen.

Juist om die verhalen levend te houden wordt het pand en de monumentale onderdelen in ere hersteld. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw verkocht aan de gemeente. Nadat de verkeerspolitie er huist, komen er, gedoogd door de gemeente, vanaf de jaren 70 krakers in.

"Dit is heel bijzonder en een van de mooiste stukken van Haarlem", zegt Ben Blocq die geïnteresseerd is in joodse erfgoed. "Je kijkt in het verleden. Het is heel bijzonder om te beseffen wat hier allemaal heeft plaatsgevonden en wat er niet meer is. Je voelt wat je mist."

In ere hersteld

"In 2025 moeten de herstelwerkzaamheden klaar zijn", besluit Du Pau. "Stichting Joods gemeentegebouw Haarlem gaat de zalen in gebruik nemen. Daar komt een cultureel educatief centrum met een tentoonstelling over het joodse leven in Haarlem. Daarnaast komen kantoorruimte en vijf appartementen. We hopen dat alles in 2025 klaar is. En, mochten er mensen geïnteresseerd zijn in wat we doen: we zijn nog op zoek naar fondsen die mee willen helpen het pand in ere te herstellen."

Tekst gaat door onder de foto.