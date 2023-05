Vriendinnen blazen Westwouds café nieuw leven in: "We gaan het gewoon doen!"

"Natuurlijk zou het op termijn een reden kunnen zijn om te stoppen", zegt ze. "Maar daar denken we nu helemaal niet aan. We willen eerst de loop er weer in krijgen, met veel gezelligheid. Kom maar op!", klinkt het strijdvaardig.

Marco en Crista Brandsen waren de laatste uitbaters van De Lindeboom. "Zij hebben veel verbouwd, vlak voordat corona uitbrak. Wat dat betreft komen we in een gespreid bedje terecht", weet Karin. "We hebben hier nog met vijf vrienden onze 50e verjaardag gevierd. Het was het eerste feestje na de verbouwing, maar ook meteen het laatste. Vanwege corona was het niet meer te doen voor ze. Heel triest."

In actie komen

De vriendinnen kregen het tijdens een feestje over het gesloten café en besloten in actie te komen. "Thea kende de eigenaar en Edith en ik zijn in het verhaal mee gegaan. Zo is het balletje gaan rollen. We wilden ook iets voor het dorp betekenen. Natuurlijk hebben we dorpshuis De Schalm, maar echt een bruin café is er in Westwoud niet. En dat is wel iets anders. Het moet weer een ontmoetingsplek worden. Dat vinden we belangrijk voor het dorp. We horen veel enthousiaste reacties en daar doe je het voor."

Zaterdag vindt de opening plaats, met onder meer live muziek en een springkussen voor de jeugd. Daarna is De Lindeboom iedere week van donderdag tot en met zondag geopend. Karin kan niet wachten. "We hebben er alle drie heel veel zin in en we gaan het gewoon doen!"