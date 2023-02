Dorpsgevoel wéér terugbrengen: drie vriendinnen heropenen Westwouds café De Lindeboom

Je weet pas wat je mist, als het er niet meer is. Dat dachten deze drie vriendinnen uit Westwoud ook. Hun lievelingscafé De Lindeboom stond namelijk al drie jaar leeg. En dus pakten ze zelf de handschoen op. "Ze bellen ons al met de vraag of ze er een feestje kunnen geven."

Het is een groot gemis voor het dorp. Café De Lindeboom, dat een rijke historie heeft, is al drie jaar dicht. De vorige uitbaters konden het niet meer bolwerken.

Dus springen Karin Blokker (52) en Thea Bot (53) uit Westwoud en Edith Ekelmans (61) uit Oosterblokker nu in dat gat. De drie vriendinnen kennen elkaar van de lokale voetbalclub, Woudia in Westwoud. De mannen van Karin en Thea zitten samen in een vriendenteam en Edith staat achter de bar.

Het verhaal is eigenlijk bij toeval tot stand gekomen, zegt Edith. "We zaten met een groep vriendinnen bij iemand thuis. We hadden het over het café en we vonden het allemaal jammer dat 'ie dicht was", blikt Edith terug. "Toen dachten we: we gaan er gewoon voor."

Gaan we het echt doen?

De dag erna belt Thea haar op. 'Is het serieus. Gaan we het echt doen?', vraagt ze zich af, terwijl ze met elkaar bellen. De keuze is snel gemaakt. "We bleven met z'n drieën over, en dus hebben we maar doorgepakt."

Daarna komt alles in een stroomversnelling. Begin dit jaar schrijven ze zich in bij de Kamer van Koophandel. En dat betekent dat Westwoud een café rijker is. Geen overbodige luxe, aangezien er alleen in het dorpshuis De Schalm nog een biertje gedronken kan worden.