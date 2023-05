Schoorls kampeerterrein Buitenduin verkozen tot best gelegen camping van Nederland

Kampeerterrein Buitenduin uit Schoorl is door campinggids ACSI verkozen tot best gelegen camping van Nederland. Mede-eigenaar Ingrid van Vierzen was verrast toen ze gisteren een mailtje kreeg met de uitslag, ze had het niet helemaal meer aan zien komen.

Ingrid had eerder de uitslagen van de verkiezing in heel Europa al binnen gehad, en daar stond de camping niet tussen. "Toen hadden wij zoiets van 'Nou ja, dit jaar geen eervolle vermelding. Jammer, we zijn ook maar een kleine camping'", vertelt ze op NH Radio. Tot ze gister nog een mailtje binnen kregen. Ze belden gelijk de inspecteurs op en die bevestigden dat ze echt de eerste plek prijs hadden. "Toen ging het dak eraf", zegt Ingrid lachend.

Ingrid en haar man Arjan Kroon hebben gelijk vrienden en familie gebeld om het goede nieuws te vertellen. "Arjans moeder heeft de camping ook 40 jaar gerund met haar man. Dit is wel heel uniek." Het bedrijf zit al een tijd lang in de familie. "Arjan is de vijfde eigenaar en de vierde generatie."

Ligging

Buitenduin heeft de prijs gewonnen voor best gelegen camping. "Eigenlijk liggen we in het hart van Schoorl", zegt Ingrid over de ligging. "Na het enige stoplicht in Schoorl ga je naar rechtsaf, dat is een klein weggetje wat het bos in gaat. Dan rijd je het bos uit en kijk je tegen de Korenmolen Kijkduin aan echt rechts daarnaast zitten wij." De camping ligt dus zowel in het dorp als in de natuur en ligt niet langs een doorgaande weg.

"Het is hier echt doodstil. Mensen worden wakker van de vogeltjes", zegt Ingrid. Of er nog een plekje is, is maar de vraag. De camping zit altijd wel redelijk vol. "Voor fietsers en wandelaars met een klein trekkerstentje hebben we altijd plaats."

Winnaar andere landen

De camping is wat kleiner en dat maakt het winnen van de prijs extra bijzonder. "We hebben even gekeken naar de winnaars in andere landen en dan zie je hele grote campings met glijbanen, animatieteams en dat soort dingen die die prijs gewonnen hebben", zegt Ingrid. "Dan zijn we wel echt een heel kleintje." De oppervlakte van de camping is 1,2 hectare.

Een zwembad met glijbanen is er niet, maar in de zomer bakken ze met de kinderen broodjes op een stok en maken ze wandelingen met de gasten door de duinen. "Dan weet Arjan daar heel veel over te vertellen."