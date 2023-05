Mosdiertjesrapport concludeert: "Het beste gewoon opscheppen en verplaatsen"

Nadat de stranden van Noord-Holland en Friesland bezaaid lagen met mosdiertjes waren er veel vragen. Waar kwamen deze diertjes in zulke massa’s vandaan en, misschien belangrijker, wat doen we met die deken aan diertjes op onze stranden? Reinier Nauta van het Wageningen Marine Research, gebaseerd in Den Helder, deed onderzoek naar de diertjes in opdracht van de gemeentes Katwijk en Ameland en concludeert: gewoon scheppen en verplaatsen is voor nu de beste oplossing.

Het was een uniek fenomeen, vertelde Nauta eerder. Mosdiertjes spoelen wereldwijd zelden in zulke grote aantallen aan en over de organismen is sowieso heel weinig bekend. Het doel van het onderzoek was dan ook om wat meer te leren over de beestjes: waar komen ze vandaan, welke soorten zijn er en hoe ruimen we ze op?

Waar de diertjes precies vandaan zijn komen drijven, is nog steeds niet bekend. Daarvoor is veel grootschaliger onderzoek nodig, legt Nauta uit.

Wel hebben de onderzoekers vastgesteld waarom de diertjes op sommige plekken massaal aanspoelen. Nauta: "Dat komt grotendeels door stroming. Op een paar plekken komen stromingen onderling bij elkaar. Daar ontstaat een luwte, en daar hopen die mosdiertjes op. De extremen zie je bij Katwijk en Ameland. Daar heb je een hoop toeristen en veel omwonenden, dus geeft het veel hinder."

Niet schadelijk, wel hinderlijk

Het mosdiertje is een exoot in Nederland. Nauta: "Een aantal jaar groeit de populatie onder de radar, en dan ineens duikt ie op." Dat gaf de dekens met mosdiertjes op de stranden in 2021. Nauta: "Na een paar jaar settelt het. Er ontstaat een nieuwe balans met de exoot erin."

De verwachting van de onderzoekers is dan ook dat de overlast van de mosdiertjes in de komende jaren vanzelf weer zal afnemen. Tot die tijd is het een kwestie van overlast beperken. Nauta: "Schadelijk zijn de beestjes niet, hinderlijk wel."

Ook de stank van de beestjes is niet gevaarlijk. Nauta: "Alleen in de meest uitzonderlijke gevallen kan door rot, waterstofsulfide ontstaan, dat is giftig. Maar dat is zo zeldzaam dat het geen risico vormt." Om stankoverlast te voorkomen heeft hij dan ook helder advies voor gemeentes: "Het is een kwestie van opscheppen en ergens anders deponeren: dat lijkt toch wel de meest efficiënte en simpele manier."