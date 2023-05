Barack Obama bezoekt boerderij in de Beemster en loopt tussen de tulpen

De oud-president van de Verenigde Staten is in het land omdat hij maandagavond een lezing gaf in de Ziggo Dome.

"Hij is net zo vriendelijk en aanspreekbaar als je zou verwachten", vertelt Micka.

"Precies zoals op tv. Ze hebben een uurtje of anderhalf gezeten, en zijn daarna weer vertrokken. Hij vertelde dat hij Koningsdag had gevierd, en zei daarbij: 'I'll leave it at that', dus dat was vast gezellig. Erg bijzondere dieetwensen had hij niet, het werd een salade geitenkaas met een ice tea green."