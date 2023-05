Bijzondere gast voor restaurant 1612 in Noordbeemster: "Opeens stond Barack Obama daar"

Werknemers van restaurant 1612 in Noordbeemster hebben een heel bijzondere gast mogen ontvangen vanmiddag: de voormalig Amerikaans president Barack Obama. Vanavond spreekt hij in de Ziggo Dome, maar vanmiddag kwam hij dus alvast eventjes in Noordbeemster om een vorkje (salade geitenkaas) mee te prikken.

De gelukkige die hem mocht bedienen was Micka van Westen. Naar eigen zeggen kwamen er eerder al 5 mensen van een beveiligingsteam vragen of er plek zou zijn. Dat was er, en de mannen vertrokken weer. Zich nog van niets bewust ging hij verder met zijn werkzaamheden.

Later kwamen opnieuw mannen van de beveiliging. "Ze zeiden: 'Er komt straks een hele belangrijke Amerikaanse persoon lunchen.' We moesten de vluchtroutes laten zien en daarna hebben we de tafel mooi opgediend, verder mochten we geen details weten over wie het was."

'I'll leave it at that'

Zeven grote zwarte auto's reden het terrein op en plotseling stond Obama in de deuropening. "Het was natuurlijk een enorme eer dat hij bij ons kwam lunchen", laat Van Westen weten. Obama was niet alleen, hij werd vergezeld door twee anderen. Wie dat zijn, is onduidelijk. "Vast belangrijke vrienden", aldus van Westen.