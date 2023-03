Voormalig president Barack Obama staat in mei in de Ziggo Dome

De avond is vergelijkbaar met die van zijn vrouw Michelle Obama in 2019 in de Ziggo Dome, aldus Ziggo Dome-directeur Danny Damman. Naast dat Obama vertelt over zijn ervaringen, zal hij ook een aantal vragen beantwoorden.

Damman is zelf razend enthousiast over het aanstaande evenement: "Het is niet voor het eerst dat hij voor zoiets naar Nederland komt, hij stond namelijk ook al eens in de AFAS Live, maar het is wel voor het eerst dat hij zoiets in zijn eentje doet."

Obama gaat naast zijn bezoek aan Amsterdam ook naar Berlijn en Zurich. Damman verwacht dat het evenement ook veel bezoekers van buiten Nederland zal aantrekken. Obama was ook al eens in 2014 en 2018 in Amsterdam.