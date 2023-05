Blote mannen voor het raam, stank en lawaai: overlast cruiseschepen Zaandam 'loopt de spuigaten uit'

Er ligt er een klein schip naast de cruiseboten. Klein is relatief want het is toch al snel twintig meter, maar lijkt een schuitje naast de cruisekolossen. Buurtbewoner Wouter Warmerdam vermoedt dat het schip de kolossen van olie voorziet. Het schip bromt en stinkt naar diesel, de buurtbewoners klagen dat de cruiseschepen wel vaker ronken en stinken als er een aggregaat aan gaat.

Nul privacy

Op zich is het niet nieuw dat er riviercruiseschepen liggen aan de kade in Zaandam. Maar wat de buurt het meeste dwars zit is de massaliteit van de schepen en de lange tijd dat ze er liggen. "In het verleden lagen ze er even en dan waren ze weer weg, maar het lijkt wel alsof ze er nu constant liggen", zegt Dominique Smit. Zij kijkt recht uit op de schepen en de schepen kijken recht haar woonkamer in "er is nul privacy", laat ze weten.

Dat weet ook Danielle van Rees: "Mijn dochter van dertien zat op het balkon en keek zo de slaapkamer in van een naakte man in", zegt ze. Jeroen Roggeveen hekelt de constante herrie. "Als passagiers van of aan boord moeten of als het diner begint wordt dat om geroepen met een megafoon en dat is dan in de ochtend of de avond", laat hij weten. Wouter vindt het niet kunnen dat er opeens een hotel met een paar honderd mensen voor zijn huis aangemeerd ligt. "En dat is alleen het voorste schip want daar achter ligt er nog een".

Meer informatie

Jeroen hoopt dat de buurt in de toekomst wat meer geïnformeerd wordt over de boten. "Er moet een plek komen waar mensen die informatie kunnen ophalen, maar ook hun verhaal kunnen doen", zegt hij met het oog op overlast in de toekomst. De boten die er nu liggen zijn woensdag weer vertrokken, maar het is voor de buurt nog niet bekend wat er dan komt.