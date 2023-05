Bestuurder ramt politie tijdens achtervolging van Zandvoort tot Amstelveen

Een 52-jarige bestuurder heeft vannacht tevergeefs een hoop moeite gedaan om uit handen van de politie te blijven. Die zette in Zandvoort de achtervolging in en kon de man uiteindelijk in Amstelveen aanhouden.

Rond 01:50 uur vannacht kreeg de politie een melding van een mogelijk gestolen auto die op de Vondellaan in Zandvoort reed. Toen agenten poolshoogte kwamen nemen, besloot de bestuurder er vandoor te gaan. Er werd direct de achtervolging ingezet.

Die ging over de N201 via Hoofddorp richting Aalsmeer. Toen de auto de N196 in Aalsmeer op racete, sloten collega's van de politie-eenheid Amsterdam zich aan en volgde de auto tot aan Schiphol-Rijk. Rond 02:15 uur moest de bestuurder wel stoppen. Zijn auto had behoorlijk wat schade en een lekke band, en kon niet meer verder rijden.