Maand cel voor gevaarlijk rijgedrag op motorscooter bij achtervolging door politie

Een 33-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand omdat hij vorig jaar een gevaar op de weg was toen hij probeerde te ontkomen aan een politiecontrole. Daarnaast stond hij terecht voor mishandeling van zijn vriendin.

Afgelopen 27 december rijdt de man op een motorscooter op de Johan Huizingalaan in Nieuw-West langs een politiebureau. Hij spot vervolgens bij het bureau twee motoragenten en schiet daarvan, naar eigen zeggen, in de stress. De man rijdt namelijk zonder kenteken op het voertuig. In die stress verklaarde hij door rood te hebben gereden, wat de agenten zagen. Zij gaan achter de man aan.

Op het fietspad en de stoep

De man geeft vol gas en probeert te ontkomen aan de twee motoragenten. Daarbij rijdt hij onder andere door rood, over het fietspad en over de stoep. Volgens het Openbaar Ministerie gaat dat met snelheden rond de 100 kilometer per uur. Ter hoogte van de Vlaardingenlaan weet één van de agenten de man in te halen en probeert hem te laten stoppen. Daarbij komen beiden ten val, de agent raakt zwaargewond. De man probeert vervolgens te voet te vluchten, maar de politie houdt de man een aantal meter verderop aan. Uit onderzoek van de politie komt naar voren dat de man die avond te veel heeft gedronken.

Volgens de rechter is toeval dat het rijgedrag van de man niet heeft geleid tot ernstige ongelukken met fietsers of voetgangers. Dat de agent zwaargewond raakte bij de val rekent de rechtbank de man niet aan, maar noemt het wel 'een uitvloeisel van zijn verkeersgedrag'.

Ruzie

Daarnaast kwam er naar voren dat een maand eerder de man tijdens een ruzie met zijn vriendin haar zou hebben mishandeld. De vrouw blokkeerde de man toen hij de woning wilde verlaten en gaf haar een duw, daarbij kwam zijn hand in het gezicht. Ook bedreigde hij de vrouw. De advocaat van de man vond dat er onvoldoende bewijs daar voor was, maar de rechtbank vindt de verklaring van de vrouw genoeg. De man vernielde na de ruzie een ruit van de auto van de vrouw.

Het Openbaar Ministerie wilde de man voor 36 maanden achter de tralies zien. Volgens het OM had de man zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag en zware mishandeling. De rechtbank spreekt de man van die twee feiten vrij, maar acht de verdachte wel schuldig aan mishandeling en de verkeersovertredingen. De rechtbank noemt de straf van een maand daarom passend.