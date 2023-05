Prognose: we gaan nog minder gas verbruiken in huis, maar vooral op het werk

Ons gasverbruik daalt dit jaar weer verder dan het vorige, onstuimige gasjaar. Over 2022 daalde het aantal kubieke meter gas in Amsterdam en ruime omgeving met 15 procent ten opzichte van de jaren ervoor. Dit jaar gaat dat percentage naar 19. Dat blijkt uit de prognose van netbeheerders Liander en Stedin.

Een verklaring voor die verdere daling is volgens een woordvoerder van Liander niet te geven vanuit de verbruiksgegevens van de energiemaatschappijen. Een belangrijke reden voor besparen op gas was vorig jaar de recordprijs voor een kubieke meter. Die gasprijs lijkt nu weer wat meer onder controle, maar toch berekent Liander een verdere besparing op gas. "Wij meten alleen het verbruik. Wij weten niet waaróm er minder gas wordt afgenomen", stelt Liander. ""Daar kan een financiële reden voor zijn, of de wens om duurzamer te leven, of minder afhankelijk te zijn van Poetin. Het is interessant die reden te weten, maar wij onderzoeken dat dus niet." Besparen Vorig jaar constateerde Liander dat het gasverbruik met 15 procent daalde ten opzichte van het gemiddelde van de jaren ervoor. Nu zijn voor het eerst ook de cijfers van netbeheerder Stedin meegenomen voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort. En daarmee zijn de cijfers voor alle 30 gemeenten in de hele Metropoolregio Amsterdam voor het eerst compleet. In deze nieuwe groep gemeenten zitten enkele deelnemers waar relatief veel wordt bespaard op gas, blijkt uit onderstaande tabel. Uitgeest en Heemskerk springen hier bijvoorbeeld uit. Hieronder een overzicht van de gemeenten en hoeveel de kleinverbruikers in de Metropoolregio (huishoudens en kleine bedrijven), volgens de prognose, gaan besparen. Uitgeest en Landsmeer scoren het best. Amsterdam en Almere relatief het minst.

Voorspelde gasverbruik per gemeente - Liander/Stedin, bewerking O&S

Liander kan deze verschillen tussen de gemeenten niet verklaren. "Daar is in ieder geval geen technische aanleiding voor." Wat volgens de Metropoolregio Amsterdam mee kan spelen, is het aandeel oude panden in een gemeente, of het feit dat bijvoorbeeld een stad als Almere al veel huizen heeft die niet zijn aangesloten op het gasnetwerk. Dan valt er relatief weinig meer te besparen. Ziekenhuizen De grootste besparingen leveren we overigens niet thuis, maar op het werk. De zogeheten gasmiljonairs (tuinders, ziekenhuizen en grote bedrijven) verbruiken bijna een kwart minder gas ten opzichte van het gemiddelde van 2018 tot en met 2021, Ook grotere bedrijven besparen meer met 21 procent. De kleinverbruikers komen gemiddeld op 17 procent. Gezamenlijk betekent dat een daling van 19 procent. Gegevens over het aardgasverbruik van energie-intensieve industrie (zoals Tata Steel en de gasgestookte elektriciteitscentrale in Diemen) vallen buiten de cijfers van Liander. De bedrijven hebben een directe aardgasaansluiting op het Gasunie-netwerk.