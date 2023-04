Bekende Gooise postbode Daan (80) krijgt welverdiend lintje: "Ik vind het geweldig"

Al zestig jaar is Daan Kikkert (80) een bekend gezicht in Blaricum, Laren en Huizen. De postbode is erg geliefd en werd twee maanden geleden overladen met cadeau's toen hij zijn jubileum vierde. Vandaag kwam het allergrootste cadeau: een koninklijke onderscheiding. Een bijzondere dag, voor Daan en zijn familie.

''Ik vind het geweldig en ik heb eigenlijk altijd al naar dit moment toegeleefd'', zegt Daan Kikkert zelf over het krijgen van een lintje.

Dat Daan een lintje zou krijgen was de grootste droom van zijn vrouw die precies vandaag een jaar geleden is overleden. Dit maakt de dag extra bijzonder. ''Het is extra speciaal, want mijn moeder wilde dit heel graag. Dat het nu is gelukt, maakt me zo ontzettend trots op hem'', zegt dochter Andrea Kikkert over haar vader.

Jubileum

Afgelopen februari spraken we Daan al over zijn zestigjarige jubileum als postbode. Dochter Andrea had uiteindelijk opgeroepen om kaarten in te sturen, waarna Daan van over de hele wereld kaarten kreeg.

"Ik had niet veel kaarten hoor, alleen bijna drieduizend", grapt Daan. Op de vraag of hij nu net zoveel kaarten verwacht als als toen zegt hij: "De eerste zijn alweer binnen hoor!"