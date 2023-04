Gered van de slacht of een goed pensioen: Dafne vangt al kwart eeuw varkens op

Vanwege de coronapandemie kon Het Beloofde Varkensland in Amstelveen vorig jaar niet uitgebreid stilstaan bij haar 25-jarig bestaan. Dit jaar wordt die schade ingehaald, met een andere gebeurtenis als ijkpunt. "Het is 25 jaar geleden dat mijn eerste biggetje gekomen is", vertelt oprichter Dafne Westerhof in het NH-radioprogramma Lunchroom. "Dat was Aagje. Die heb ik in Middelie opgehaald."

Varkens wroeten in de modder in Het Beloofde Varkensland - Familie Bofkont

"Het was een belevenis natuurlijk", vertelt ze over het eerste jaar van de Familie Bofkont op Het Beloofde Varkensland. "Er zijn inmiddels veel varkens geweest, maar de allereerste is de grootste herinnering." In de jaren daarvoor werkt Dafne als communicatieadviseur in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, maar ze wilde 'op een positieve manier tegenwicht bieden aan de bio-industrie', vertelt ze. "Toen ben ik op mijn hoge hakken naar een landbouwschool in Barneveld gegaan, en een van de eerste lessen die ik daar kreeg was 'geboortezorg biggen'." Staartjes, tandjes en balletjes Een sterke maag was daarbij geen overbodige luxe. "We moesten bij de pasgeboren biggetjes de staartjes eraf branden, de tandjes eruit slijpen en de mannelijke biggetjes ontdoen van hun balletjes, en dat allemaal zonder narcose. Dat heb ik geweigerd. Ik heb tegen die leraar gezegd: dat doe ik geen duizend jaar." Ondanks haar aversie tegen de gangbare productiemethoden besluit ze te blijven. En van de leraar mag ze ook blijven. "Hij zag dat het menens was", vertelt Dafne, "dat ik er iets mee wilde."

Het Beloofde Varkensland aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen wordt gerund door vrijwilligers. In 2017 werd het hoofdgebouw van de zorgboerderij getroffen door een verwoestende brand. De meeste varkens kwamen met de schrik vrij, een enkeling raakte gewond. Na een oproep van NH's June Hoogcarspel stonden er een week later zo'n vijftig vrijwilligers klaar om Dafne letterlijk uit de brand te helpen.

Dafne moest beloven dat ze niet voortdurend in discussie zou gaan en zijn les zou saboteren, maar kon haar studie dan wel voortzetten. "Ik wist dat ik niet meer zo dicht bij de bio-industrie zou komen, en ik moest wel zien hoe het gaat, anders had ik geen recht van spreken." Ze droomt er dan al van om ten dode opgeschreven biggetjes en kalfjes vrij te kopen op de veemarkt, vertelt ze. Een ideale plek had ze toen ook al op het oog. "Wat zou het prachtig zijn als ik een boerderij onder de rook van Amsterdam kon vinden. En dat is allemaal uitgekomen." Band met varkens Aagje leeft niet meer, maar Het Beloofde Varkensland biedt inmiddels onderdak aan zo'n zestig soortgenoten. En die gaan pas weg als 'ze omvallen van ouderdom', vertelt Dafne, die met veel varkens een band heeft opgebouwd. "Als je ze vanaf biggetje aan hebt, groei je hun leven mee. Dat is ontzettend mooi om mee te maken, die hele ontwikkeling."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Varkens die van jongs af aan vrij opgroeien hebben een heel ander karakter dan de opgesloten varkens in de bio-industrie, vertelt Dafne."Ik kan je vertellen: het zijn rauwdouwers", waarschuwt Dafne. Denk twee keer na voordat je een varkentje vrijkoopt, is haar advies. "Want voor je het weet staat er een joekel van een varken naast je, en ze slopen alles." Hoogsensitief Varkens zijn niet alleen superintelligent, ze zijn volgens Dafne ook erg gevoelig. Dat ontdekte ze per toeval toen ze haar massagetechnieken bij de angstige big Aagje toepaste. Inmiddels heeft ze ruim 900 workshops varkens masseren achter de rug. "Als je het plekje bij de oksel hebt gestimuleerd vallen ze om en geven ze zich voor honderd procent over, en als jij je dan voor honderd procent terug kunt geven, en je gaat ze masseren, dan lopen bij sommige mensen de tranen over de wangen. Je raakt zen, je gaat helemaal in elkaar over." Bekijk hieronder beelden van de zorgboerderij, daags na de brand in 2017. Lees door onder video

Grote dieren overleven verwoestende brand bij varkensopvang: "Een godswonder" - NH/Bart van Zutphen

De meeste mensen die de workshops volgen zijn geen vegetariër, vertelt de varkenshoudster. En dat veroordeelt ze niet. "Ik hoop dat de varkens ze verleiden, maar wat er daarna gebeurt heb ik geen zicht op en daar wil ik me ook niet mee bemoeien." Hoewel er nog steeds veel winst valt te behalen, is er ook al veel verbeterd, benadrukt Dafne. Dat drachtige zeugen tegenwoordig niet meer vast staan in kooien, maar tussen andere drachtige zeugen kunnen rondlopen bijvoorbeeld. "Dat is een fantastische vooruitgang, want varkens zijn sociale wezens." Varkensverpleeghuis Omdat ze zelf ook ouder wordt, zal Dafne haar varkens strenger gaan selecteren. "Ze worden ouder, ze hebben steeds meer medicijnen nodig, dus je hebt een heel varkensverpleeghuis. Dat gaat op termijn niet meer. Maar ik blijf de moedervarkens vrij kopen, want die werken zo verschrikkelijk hard en hebben dan ook hun pensioen. Maar dan wel kleine aantallen." Luister hieronder het volledige interview terug.