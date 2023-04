Iwan de Mees komend seizoen de nieuwe trainer van zaalvoetballers FC Marlène

De Mees was al eerder trainer van FC Marlène. Toen pakte hij de landstitel, twee KNVB-bekers en de supercup. Daarna bekleedde hij diverse andere functies binnen de club. De afgelopen jaren had hij de leiding over het vrouwenteam van de Heerhugowaarders.

Ook Hofland heeft veel ervaring. Als speler kwam hij uit voor FC Marlène. Ook trainde hij bij de Heerhugowaarders diverse jeugdteams. Ook was hij trainer van eerstedivisie-club Kondo Budjang.

“We hebben voor deze posities hoog ingezet. De technische staf moet voor volgend seizoen de toon zetten. Ik ben enorm blij dat we deze ervaren coaches in huis hebben voor komend seizoen. Mannen die het Marlène-DNA hebben.”