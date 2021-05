Zaalvoetballer Daari maakt pikante overstap van Hovocubo naar FC Marlène

Zaalvoetballer Younes Daari werd vorige week bij Hovocubo op non-actief gezet vanwege een vertrouwensbreuk. Volgens de club uit Zwaag zou hij tegen de afspraken in met een andere club in gesprek zijn. Die club is dus FC Marlène, want daar speelt Daari komend seizoen.

“Heel jammer dat dit zo gelopen is. Vooral omdat ik daarvoor nog een gesprek had aangevraagd met de coach. Hier is niet op gereageerd en vervolgens is men met een persbericht naar buiten gekomen zonder mij in te lichten. Ik ben evenwel dankbaar naar mijn ploeggenoten bij Hovocubo met wie ik toch een geweldige tijd heb gehad’, reageert Daari.