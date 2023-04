NH Airtime: Cleared voor de Kaagbaan

Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld die zes of meer start- en landingsbanen hebben. Die grote luchthavens liggen dan ook bij miljoenensteden, zoals Chicago en Dallas. Chicago O'Hare heeft er het meest: acht banen, gevolgd door Dallas-Forth Worth (7). Daarna komen Denver, Detroit en... Schiphol, die alle drie zes start- en landingsbanen hebben. In Airtime bekijken we alle zes landingsbanen van Schiphol. Dit keer de Kaagbaan.

De Kaagbaan is net als de Polderbaan een zogenaamde primaire baan. Dat wil zeggen dat deze twee banen bij voorkeur worden ingezet voor landend en vertrekkend vliegverkeer, omdat er in vergelijking met de vier andere banen minder overlast wordt veroorzaakt. Toch wordt er ook regelmatig over de Kaagbaan geklaagd, bijvoorbeeld door bewoners van de Hoofddorpse wijk Floriande.

De Kaagbaan ligt in zuidwestelijk/noordoostelijke richting. Startend verkeer mag vanwege overlast alleen richting het zuidwesten opstijgen en landen gaat in noordoostelijke richting. Af en toe wordt daar een uitzondering op gemaakt, bijvoorbeeld als het hard waait. Dan mogen vliegtuigen met toestemming van de verkeersleiding de Buitenveldertbaan of Oostbaan aanvliegen, en vlak voor de landing afbuigen naar de Kaagbaan.

Uniek

De Kaagbaan is en blijft waarschijnlijk een unieke baan op Schiphol. Lang hield Schiphol grond gereserveerd voor een tweede Kaagbaan, parallel aan de huidige. Maar onlangs maakte Schiphol-directeur Sondag bekend daar een einde aan te willen maken, om woningbouw in Haarlemmermeer beter mogelijk te maken. Overigens ligt het definitieve besluit over de tweede Kaagbaan bij de minister.