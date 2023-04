Terugkijken: NH Sport van maandag 24 april

Weer een bomvolle NH Sport op deze maandag 24 april. Zo kijken we kort terug naar de kraker PSV - Ajax en zie je het grappige verhaal van de knettergekke Belgische fanclub van wielrenner Cees Bol. De naam van de nuchtere geboren Zaankanter betekent bij onze Zuiderburen een 'bol kaas' en dat was de basis voor een hilarische weddenschap.

Verder een reportage over de basketballers van Den Helder Suns. De BNXT-League is bijna op z'n einde en met trainer Peter van Noord en z'n spelers kijken we terug op een hobbelig seizoen.

Gijs Brouwer

Ook een portret van tennisser Gijs Brouwer. De 27-jarige Venhuizer klimt flink op de tennisladder en reist in deze fase van z'n carrière de hele wereld over. Nu was even terug in West-Friesland en daar zochten we hem op.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.