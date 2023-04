Terugkijken: NH Sport van maandag 3 april

Wielrenster Tessa Neefjes richt zich dit jaar volledig op het onderdeel gravel. Daarover vertelt de 26-jarige inwoonster uit Wervershoof over in een uitgebreid portret. Dat vandaag in NH Sport, maar ook in deze uitzending handbal en honkbal.

De handballers van VZV kennen een matig seizoen. Na een tiende plek in de reguliere competitie, is de handbalclub uit 't Veld veroordeeld tot het spelen in de degradatiepoule. In deze NH Sport een samenvatting van het eerste duel in die groep tegen BFC.

Honkbal

Verder een reportage van het Charles Urbanus-toernooi. Dit honkbalevenement is de aftrap voor een nieuw seizoen. Tijdens dit toernooi volgen we Mervin Gario. Hij is de nieuwe coach van Amsterdam Pirates.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.