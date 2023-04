Verwoestende brand boerderij De Weere gevolg van blikseminslag: 'Buren rechtop in bed'

De brand die een karakteristieke stolpboederij aan de Driestedenweg in De Weere vannacht grotendeels verwoestte, is veroorzaakt door blikseminslag. Dat laat de burgemeester van Opmeer, Gerard van den Hengel, vandaag weten. "Het is verschrikkelijk voor de bewoners."

Aan de Driestedenweg in De Weere brak vannacht een grote brand uit. Er vielen geen gewonden, maar de karakteristieke stolpboerderij is grotendeels verwoest. Het huis is onbewoonbaar geraakt.

Enorme klap

Burgemeester Gerard van den Hengel laat in een telefonische reactie aan NH weten het verschrikkelijk te vinden voor de bewoners van de boerderij. "Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen, maar de schade aan hun huis is enorm."

De impact van de brand in de rest van de straat is groot. Van den Hengel: "Buren en omwonende zaten vannacht rond 00.30 uur rechtop in bed. De klap van de inslag was enorm." De burgemeester van Opmeer is vanochtend op bezoek geweest bij de bewoners van het afgebrande huis en heeft zijn steun betuigd.