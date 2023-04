Stolpboerderij De Weere volledig verwoest door uitslaande brand

In een boerderij aan de Driestedenweg in De Weere heeft vannacht een grote brand gewoed. Hierbij is de stolpboerderij volledig verloren gegaan.

Aan de Driestedenweg in De Weere is vrijdagnacht rond 00.20 uur een brand in een stopboerderij uitgebroken. Al gauw sloegen de vlammen uit het dak.

Assistentie uit de regio

De brandweer was in groten getale bij de brand aanwezig. Onder meer vanuit de regio Hoorn, Opmeer, Heerhugowaard en Medemblik werd assistentie gevraagd. De brandweer kon niet voorkomen dat het dak helemaal afbrandde. Na een uur blussen was het vuur onder controle.

Vanwege de brand was de Oosterboekelweg tussen Lambrechtschaag en De Weer vannacht tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden bij zijn gevallen.