Binnenstad op scherp voor AZ-Anderlecht: "Pavlidis gaat er zeker twee maken"

Van de AZ-snackbar tot de pleinen in de binnenstad: Alkmaarders maken zich klaar voor de Europese wedstrijd tegen Anderlecht vanavond. In een uitverkocht stadion speelt 'hun' club het tweede kwartfinaleduel van de Conference League. Uit voorzorg is hier en daar wat politie op de been, maar de sfeer is goed en er is hoop. "Pavlidis gaat er zeker twee maken."