Nieuwe Michelinsterren 'uitgelekt': "Durf geen champagnefles open te trekken"

Voor de tweede keer ligt de beoordeling van de Michelinsterren mogelijk op straat. Op een screenshot dat circuleert op social media zou te zien zijn welke restaurants beloond worden met een (nieuwe) ster. Als die informatie juist is zullen zes restaurants in Noord-Holland een ster rijker zijn. Eén daarvan is restaurant Merlet in Schoorl, maar eigenaar Martin van Bourgonje blijft nuchter: "Je weet natuurlijk niet of je het krijgt."

Van Bourgonje laat aan NH Radio weten dat hij van niets weet. Wel is het nieuws 'razendsnel' verspreid onder chef-koks. "Iedereen heeft elkaars nummer, dus binnen de top league duurt het ongeveer een uurtje tot wij het weten."

Volgens de geruchten zou het Haarlemse restaurant De Zeeuw en de Amsterdamse restaurants Hanabi, Choux en Coulisse hun eerste ster krijgen. Merlet in Schoorl dus een tweede en Spectrum in Amsterdam zelfs een derde. Hoewel het hier om toprestaurants gaat en de mogelijkheid dus aannemelijk is, meldt Michelin zelf dat de informatie niet klopt. En dus blijft het onzeker.

Michelinster verdedigen

Van Bourgonje durft dan ook niet de champagnefles open te trekken. "Wij hebben nu 24 jaar een Michelinster, we zouden voor de 25e ster gaan. Dat was de ambitie." Volgens de horecaondernemer is dat onder één eigenaar al uniek. "Zeker als je die ster al 25 jaar lang verdedigt, met in mijn geval 5 verschillende chef-koks. En als je een ster wilt behouden, dan moet je naar twee streven."

Als het restaurant in Schoorl beloond wordt met een tweede ster, zou chef-kok Jonathan Zandbergen daar een groot aandeel in hebben gehad, vertelt de restaurant-eigenaar. "Hij is een buitengewoon kooktalent en heeft een duidelijke signatuur. Hij werkt 7 jaar voor mij, maar dit is natuurlijk opgebouwd. Het wordt iedere keer weer beter."

'Mogelijke lek leidt af'

Chef-kok Jonathan wil er niet over praten, zegt Van Bourgonje lachend. En de eigenaar zelf liever ook niet. "Je weet natuurlijk niet of je het krijgt. Het leidt af." En die afleiding kan de horecaondernemer niet goed gebruiken, want naast Merlet is hij ook bezig met een nieuw restaurant: Cheffd Atelier. "Met die onderneming én het nieuws over Merlet zorgt dat ook wel voor stress. Met het nieuwe restaurant gaan we namelijk nog een tandje hoger dan bij Merlet."