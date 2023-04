Azc naast Natura 2000-gebied: "Nergens mag een schop in de grond, maar nu wel?"

Morgenavond kunnen omwonenden van parkeerterrein De Zuid in Zandvoort al hun vragen kwijt over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in hun buurt. De gemeente heeft namelijk een stuk grasveld naast het parkeerterrein aangewezen als geschikte locatie. NH Nieuws peilde alvast even de stemming in de buurt. Onder omwonenden blijken er vooral zorgen te zijn over het verdwijnen van parkeerplaatsen en, misschien nog wel meer, over de veiligheid in de wijk.

In Kennemerland hebben de gemeenten overeenstemming bereikt over mogelijke locaties. In Zandvoort is dat dus het 'overloopterrein' naast De Zuid geworden. Het is een grasveld tussen de Waterleidingduinen en het parkeerterrein, waar op drukke zomerse dagen ook ruimte is om tientallen auto's te parkeren.

Op die manier moet de druk op het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel verminderd worden. Komen de gemeenten er niet op tijd uit met elkaar, dan kan het Rijk ze via de Spreidingswet dwingen om een 'x-aantal' asielzoekers te huisvesten. Die wet is alleen nog niet aangenomen.

Voor de duidelijkheid: het is nog allerminst zeker dat het asielzoekerscentrum er ook echt gaat komen naast parkeerterrein De Zuid. De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om voor 65 asielzoekers een geschikte (permanente) locatie te zoeken en dat geldt ook voor de omliggende gemeenten in Kennemerland. Samen moeten zij ruim 2.000 asielzoekers zien te huisvesten.

Op woensdagmiddag staat De Zuid bijna vol met auto's van dagjesmensen. Het is mooi weer, dus het strand en de zee lonken. Op het groene overloopgebied staan slechts twee wagens. Ze zijn van een paar mannen die grote witte tenten aan het opbouwen zijn. Is Zandvoort zich dan tóch al aan het voorbereiden op wat mogelijk komen gaat? "Nee hoor, deze tenten zijn voor komend weekend. Voor het Volkswagenfestival", aldus één van hen.

Het veld zelf, wat vol met gaten zit en vol met keutels ligt, wordt aan twee kanten omheind door hekken. Even verderop ligt een voetbalveldje, waar een Zandvoortertje een bal richting de blauwe hemel trapt. Het is hier ook duidelijk een geliefde hondenuitlaatplek. Vanaf het veld heb je zicht op de woningen aan de Brederodestraat en de Cort van der Lindenstraat.

Dat laatste benadrukt een bewoonster van de Brederodestraat ook. Zij gaat morgenavond zeker haar zorgen uiten richting de politiek. Over het verdwijnen van de tientallen parkeerplaatsen bijvoorbeeld. "Maar ik maak me vooral druk over de veiligheid straks. We krijgen hier allemaal alleenstaande jongens, die er in Ter Apel niet inkomen. En dan lopen hier straks jonge meisjes 's avonds rond, en dan? Het politiebureau gaat vaak al vroeg dicht en er zijn ook niet genoeg handhavers. In de zomer is het al lastig genoeg voor ze rond het strand."

Een ander heeft ook zijn twijfels of de soep wel echt zo heet gegeten gaat worden. "Het ligt hier pal naast een Natura 2000-gebied! Nergens mag een schop in de grond en dan zou het hier wel ineens mogen? Ik moet het allemaal nog maar zien." Hij vult aan dat hij respect heeft voor de mensen die 'echt moeten vluchten', maar niet voor asielzoekers die niet uit gevaarlijke landen komen.

Drie mannen maken een wandelingetje over de Cort van der Lindenstraat. "We weten ervan ja, van de mogelijke komst van het azc. Met de nadruk op 'mogelijk'", zegt er één.

Wethouder Martijn Hendriks liet onlangs in een interview weten dat er wel degelijk gedacht wordt aan het behouden van de parkeerplaatsen. Het is zelfs een voorwaarde die door de gemeente is gesteld. Hij suggereert dat er straks misschien wel een parkeerdek over de woningen geplaatst gaat worden of of dat de woningen op palen komen te staan. De gaten hoeven ze in ieder geval niet meer te boren...

Een buurvrouw vraagt zich ook af hoe het met de veiligheid straks staat. "Er zitten jongens bij die uit oorlogsgebieden komen. En er er wonen hier in de buurt veel jonge kinderen. Gaat dat allemaal wel goed samen?" Haar man wijst op een ander probleem. "Wat doet het met de waarde van je huis? Het is economisch ook allemaal niet echt rendabel wat ze verzinnen. Aan de ene kant verhogen ze de parkeertarieven naar zeven euro en willen ze toeristen zo richting De Zuid dirigeren. En dan halen ze daar weer allemaal parkeerplaatsen weg straks?" Hij ziet de logica er niet echt van in.

Hendriks zal donderdagavond veel vragen moeten beantwoorden, waarschijnlijk voor een bomvolle zaal. Veel Zandvoorters hebben de gemeente al brieven geschreven waar ze hun zorgen in uiten.

De omwonenden hebben een uitnodiging van de gemeente ontvangen. "Ik weet niet of ik ga, of ik wel zin heb in veel geschreeuw", zegt een omwonende van hét grasveld. "Maar ik vind het wel een gekke plek voor een asielzoekerscentrum. Twee jaar geleden mochten daar geen speeltoestellen geplaatst worden vanwege stikstofuitstoot op het Natura 2000-gebied. En nu mag dit wel?"

ChatGPT om advies vragen

Ook hij maakt zich wel wat druk over de veiligheid straks. "Die jongens gaan zich natuurlijk vervelen en dan zien ze al die geparkeerde auto's in de buurt staan. Dan weet je het wel. Ik heb ChatGPT maar eens een vraag gesteld over of er onveilige situaties zijn rondom asielzoekerscentra. 'Soms wel, soms niet', was het antwoord", lacht hij. Daar kan hij dus helemaal niks mee. "Eerst maar eens lekker surfen op de zee", en weg is hij. Hij hoort later wel hoe de bewonersavond is verlopen.

De bewonersavond begint donderdagavond om 20.00 uur in de Blauwe Tram. In mei buigt de gemeenteraad van Zandvoort zich over de mogelijke locatie van het asielzoekerscentrum.