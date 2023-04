Egmond aan den Hoef aA nl Ons Dorp: In de strenge winter van 1963 was Egmond in de ban van bloembollen

In oktober 1962 steekt het bloemencomité van Egmond aan den Hoef de koppen bij elkaar en beginnen de voorbereidingen van een tentoonstelling in februari. Niet alleen de bollenkwekers, iedereen in het dorp met een broeikas, helpt mee om de bollen op het juiste moment in bloei te krijgen. Als de bollen nog maar net in de grond zitten, wordt het winter.

Het is zelfs de strengste winter van de eeuw zal achteraf blijken. Maar daar laten de bloemenkwekers zich niet door afschrikken. Het levert bovendien de mooiste plaatjes op voor de amateurfilmer uit Egmond-Binnen die het proces maandenlang met zijn camera volgt. De kolenkachels branden volop waardoor het lukt de bloemen precies op tijd in bloei te krijgen. En terwijl de sneeuw nog moet smelten is het in de laatste week van februari een kleurige bloemenpracht in de schuur van kwekerij De Waard.