Serie over het alledaagse leven in de vorige eeuw. Amateurfilmers hebben vanaf de jaren '30 hun gezinsleven en allerlei bijzondere gebeurtenissen vastgelegd. Een schat aan beelden wordt bewaard in regionale archieven en bij historische verenigingen. In deze serie van twaalf nieuwe afleveringen is te zien hoe het leven in de provincie er vroeger uitzag. Sommige beelden zijn uniek en nooit eerder vertoond.

Uitzending: iedere zondag 17.10 uur.