Naar die prachtige bollen! Wandelen, fietsen, schrijven en schilderen tijdens Bloeiend Zijpe

Hier en daar nog flink wat groen, maar verder volop kleur in het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld: de Zijpe. Vanaf komende weekeinde kun je wandelen, fietsen, schilderen en schrijven tussen de talloze tulpen, narcissen en hyacinten. Het is dan weer tijd voor het jaarlijkse evenement Bloeiend Zijpe. "Nog twee dagen zon en alles staat in bloei hoor!"

Een kleurrijker gebied is er bijna niet in Nederland: van Burgerbrug tot 't Zand en van Callantsoog tot Oudesluis liggen de bollenvelden klaar om in kleuren uit te barsten. Bloeiend Zijpe is er klaar voor, vertelt Marijke Baltus van de organisatie: "We missen nog een beetje kleur en we vinden het best spannend, maar de bollenkwekers hebben maar één of twee dagen warmte en zon nodig en dan gaat het goedkomen."

(Tekst gaat verder onder de video)