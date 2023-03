Historische bollentuin Limmen nu al open: "Narcissen en vroege tulpen bloeien volop"

De 4.500 verschillende soorten bolgewassen staan op knappen in de Hortus Bulborum in Limmen. De oudste bollentuin van Nederland is vanaf vandaag weer wekenlang te bezoeken. "Ze komen uit heel de wereld hier naartoe."

Dat stelt Max Nuyens van het stichtingsbestuur van 90-jarige Hortus Bulborum trots, wanneer hij NH Nieuws alvast een 'sneak peek' geeft van wat er aan bloemen te zien is. Er wordt geveegd en de naamkaartjes van de bloemen rechtgezet, zodat alles netjes is voor de opening vanmiddag. "Vanaf morgen is publiek welkom."

De Hortus Bulborum is de schatkamer van bollengewassen en voor veredelaars een graag bezochte plek om stuifmeel te scoren om nieuw soorten te creëren. "En natuurlijk de liefhebbers uit Nederland en de rest van de wereld: ze komen uit Nieuw-Zeeland, Australië en opvallend veel Amerikanen."

Duc van Tol

Normaal gaat de tuin rond 6 april open, maar al jaren kan dat eerder. "Door de zachte winters en vroege voorjaren, gaan we met die datum flexibeler om. Ik denk dat we die 'vaste' openingsdatum straks op 1 april gaan bepalen. Al blijft het natuur, en blijven we kijken naar hoe de tuin er bij staat om te bepalen wanneer we open kunnen."

"Er is nu al genoeg bloemenpracht te zien. De narcissen en krokussen bloeien al volop. Maar ook een aantal vroege tulpensoorten, zoals onze trots de Duc van Tol-tulp. Dat is de oudste tulp die we hebben, uit 1595."